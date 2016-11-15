Мать с пятью детьми погибла при пожаре в Тверской области

Женщина и пятеро детей погибли во время пожара в частном доме в деревне Пеньково в Спировском районе Тверской области, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Мужчина, который также находился в доме, госпитализирован в больницу с ожогами, его состояние медики оценивают как стабильное.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в ночь на вторник, в 02:59 по Москве. Открытое горение было ликвидировано в 03:50, после чего спасатели начали проливать строение и разбирать завалы. В сгоревшем доме спасатели нашли шесть тел: погибли 30-летняя хозяйка дома и пятеро ее детей от младенца до 12-летнего подростка.

Как уточнили источники ТАСС в экстренных службах, тела погибших сильно обгорели, опознать их пока не представляется возможным. Причины пожара выясняются. Следственный комитет России по Тверской области начал проверку обстоятельств происшествия.