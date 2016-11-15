Путин уволил Улюкаева с должности министра экономического развития РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Алексея Улюкаева, подозреваемого в получении крупной взятки, от должности министра экономического развития РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В Кремле уточнили, что Улюкаев уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Ранее во вторник Басманный суд Москвы отправил бывшего главу ведомства под домашний арест по делу о получении взятки. Чиновник будет находиться под домашним арестом до 15 января 2017 года. При этом суд отказал отказал Улюкаеву в ежедневных четырехчасовых прогулках.

Сам Улюкаев на суде вину не признал, а его адвокат Тимофей Гриднев назвал произошедшее провокацией. На суде Алексей Улюкаев попросил суд избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и заявил, что настроен на сотрудничество со следствием. Он также сообщил о наличии у него хронических заболеваний. Чиновник, в частности, указал на атеросклероз и гипертонию.