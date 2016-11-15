Сборная РФ по футболу обыграла Румынию в товарищеском матче

Национальная российская сборная одержала победу в товарищеском матче против сборной Румынии со счетом 1:0.

На последней минуте матча (90+3) Магомед Оздоев забил первый и единственный гол в ходе встречи.

Два предыдущих товарищеских матча, против сборных Коста-Рики и Катара, российские футболисты проиграли.

Матч Россия-Румыния проходил в Грозном. Впервые в истории сборная РФ по футболу проводила матч в этом городе. Напомним, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что намерен бороться за проведение матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на Кавказе.