СМИ сообщили о покупке Сбербанком доли в Gett

Структуры Сбербанка намерены инвестировать в один из крупнейших мировых сервисов по заказу такси, компанию Gett, сообщает РБК.

По информации источника агентства, Сбербанк ведет переговоры о покупке доли в операторе перевозок. Со своей стороны, финансовая организация намерена предоставить Gett кредитную линию, а также предложить участие в капитале Сбербанка. Официальное объявление о сделке ожидается в течение двух ближайших недель.

Информацию о переговорах подтвердил и представитель одной из компаний — инвесторов Gett. По его словам, речь идет о «приобретении небольшой доли в операторе и предоставлении Gett кредитной линии».

РБК отмечает, что официальные представители пресс-служб Сбербанка и Gett от комментариев отказались.

В начале августа стало известно о переговорах между Сбербанком и российским «Яндекс.Такси». По информации РБК, в настоящий момент переговоры между банком и компанией продолжаются.