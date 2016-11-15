В Госдуме допустили парламентское расследование в отношении Улюкаева

Депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин направил в аппарат руководителя Госдумы запрос о проведении парламентского расследования деятельности задержанного министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, передает RT.

Он акцентировал внимание на том, что дело Улюкаева не рядовой случай и необходимо задействовать весь имеющийся инструментарий.

«Случай с Улюкаевым создал прецедент — до этого в России никогда не задерживали действующего федерального министра. В связи с этим мною принято решение взять дело на особый контроль и обратиться к председателю Госдумы с просьбой вынести на рассмотрение инициативу о начале парламентского расследования», — заявил Рашкин.

Как сообщалось ранее, глава Минэкономразвития был задержан в ночь на 15 ноября. Следствие подозревает его в получении взятки в размере двух миллионов долларов. СКР возбудил уголовное дело против министра по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством).

Временно исполняющим обязанности министра экономического развития РФ назначен заместитель Улюкаева Алексей Ведев.