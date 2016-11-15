СКР не стал требовать заключения Улюкаева под стражу

Следствие не стало требовать заключения под стражу министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, которому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает «Интерфакс».

Следствие ходатайствовало о заключении министра под домашний арест. Окончательное решение будет принято в ходе заседания Басманного суда Москвы.

Следственный комитет России заявил о задержании Улюкаева в ночь на 15 ноября. Агентство ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что глава Минэкономразвития проходит пока единственным подозреваемым по делу о взятке в два миллиона долларов.

Улюкаеву предъявлено обвинение по соответствующей статье.