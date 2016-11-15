Новая книга о Гарри Поттере на русском языке выйдет 7 декабря

Пресс-служба издательства «Азбука-Аттикус» сообщила о поступлении в продажу русскоязычной версии книги о Гарри Поттере 7 декабря, передает ТАСС.

«Стартовый тираж составит 150 тысяч экземпляров, потом ожидаем допечатки», — отметили в издательстве.

Автором перевода восьмой книги «Гарри Поттер и проклятое дитя» является Мария Спивак, а редактор книги — Анастасия Грызунова.

Книга представляет собой пьесу в двух частях, где действие разворачивается спустя 19 лет после событий, описанных в предыдущей части. Гарри женат на Джинни. А в центре внимания читателя окажется второй сын Поттера — Албус Северус.

В Великобритании книга вышла в полночь 31 июля и стала самой продаваемой пьесой в истории британской литературы. На английском языке книга поступила в продажу в Москве 5 августа.