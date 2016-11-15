Олланд признал правоту Трампа в его отношении к России

Французский лидер Франсуа Олланд утверждает, что власти страны считают поддержание политического диалога с Россией необходимым, передает ТАСС.

По словам президента Франции, его позиции по ряду вопросов мировой политики схожи с теми, что занимает его российский коллега Владимир Путин. В связи с этим Олланд подчеркнул правоту точки зрения, принятой избранным президентом США Дональдом Трампом — о том, что Вашингтону необходима нормализация отношений с Кремлем.

«С этой точки зрения ничего не изменилось по сравнению с Обамой, который тоже вел этот диалог. Я сам это поддерживаю», — сказал французский лидер о позиции Трампа по России, подчеркнув важность совместной работы стран в борьбе с терроризмом.

По словам Олланда, Франции, имеющей с РФ общие интересы, необходимо «говорить с Владимиром Путиным» — в частности, по вопросу урегулирования сирийского кризиса, реализации минских соглашений по конфликту на востоке Украины и борьбы с мировым терроризмом.

Ранее СМИ сообщили о готовности Франсуа Олланда провести «откровенный разговор» с новым президентом США Дональдом Трампом.