Суд отправил Алексея Улюкаева под домашний арест

Судья Басманного суда Москвы Артур Карпов отправил министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева под домашний арест по делу о получении взятки, сообщает RNS.

Чиновник будет находиться под домашним арестом до 15 января 2017 года.

Сам Улюкаев на суде вину не признал, а его адвокат Тимофей Гриднев назвал произошедшее провокацией. На суде Алексей Улюкаевм попросил суд избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и заявил, что настроен на сотрудничество со следствием. Он также сообщил о наличии у него хронических заболеваний. Чиновник, в частности, указал на атеросклероз и гипертонию.

В свою очередь, прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании домашнего ареста министру. Представитель Следственного комитета РФ отметил, что министр был взят с поличным. Кроме того, очевидцы указали на Алексея Улюкаева как на лицо, причастное к совершению преступления.