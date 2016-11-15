В Польше эксгумировали останки Леха Качиньского

В польском городе Кракове эксгумированы останки президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии спустя 6,5 лет после авиакатастрофы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на местные СМИ.

Вскрытие саркофага в Королевском замке Вавель прошло после мессы, в которой приняли участие родственники Качиньских. После этого останки были направлены специалистам в центр судебной медицины для исследований. Отмечается, что их изучение будет проведено способом, который недоступен при обычных исследованиях.

Премьер-министр республики Беата Шидло выразила уверенносто в том, что эксгумация является одним из важнейших элементов следствия, передает ТАСС со ссылкой на ее интервью еженедельнику Do Rzeczy.

«Мы все хотим, наконец, выяснить обстоятельства этой катастрофы. Прокуратура пришла к выводу, что другого выхода нет. Это ключевой элемент в ведущемся расследовании», — подчеркнула Шидло.

Повторное захоронение останков запланировано на 18 ноября. Всего до конца 2017 года будут эксгумированы тела 83 человек, погибших в результате крушения самолета Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года.