В митингах в центре Киева приняли участие более 6 тысяч человек

Число участников митингов в центре столицы Украины во вторник достигло 6,5 тысячи человек, задержанных в ходе акции протеста нет, передает РИА Новости Украина со ссылкой на главу управления Национальной полиции Киева Андрея Крищенко.

В настоящее время митингующих возле здания Национального банка и у Верховной Рады нет. Правоохранители разобрали металлические кордоны на месте проведения митингов. Кроме того, возобновлено движение транспорта по главной улице Киева – Крещатику.

Митингующие у здания Нацбанка требовали отставки его главы Валерии Гонтаревой. В свою очередь, участники акции у парламента Украины потребовали вернуть им вклады из обанкротившихся банков «Михайловский», Дельта банк и VAB банк. Митингующие также выступают за снижение тарифов на коммунальные услуги.

Во вторник советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что участники акций протеста против высоких тарифов на жилищно-коммунальные услуги прямо или косвенно являются «друзьями» российского президента Владимира Путина. «Любой, кто сейчас организовывает и/или выходит на все эти протесты, законные и гарантированные конституцией, качает армию. Качает страну. Ставит страну под угрозу. Это не 2013 год. Это не 2004 год. Это третий год войны», — написал Бирюков в Facebook.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Надежда Савченко, комментируя акции протеста в Киеве, заявила, что власть на Украине не имеет права на существование. «Раз люди вышли, значит, что-то не так. (...) Да, такая власть не имеет права на существование, но надо подойти так, чтобы для Украины это не было потрясением», — цитирует слова народного депутата телеканал «112 Украина». Савченко также отметила, что в стране ничего не меняется. По ее словам, «карты тасуются, ситуация та же».