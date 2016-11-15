В Киеве начали розыск пропавшего экс-офицера ФСБ

Пресс-служба киевской полиции сообщила о начале розыска экс-офицера ФСБ России Ильи Богданова, который два года назад «перешел на сторону Украины», передает телеканал «112 Украина».

Заявление о пропаже Богданова подали в полицию его друзья, которые утверждают, что он пропал 12 ноября. По факту его исчезновения уже заведено уголовное дело — причем по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Когда-то Богданов являлся кадровым офицером российского ФСБ, но после начала конфликта на востоке Украины перешел на сторону Киева.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, и полиция обратилась ко всем, кто располагает информацией о местонахождении экс-офицера, сообщить эти сведения властям.