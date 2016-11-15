Кудрин назвал арест Улюкаева «тенью на всей системе»

Экс-глава российского Минфина Алексей Кудрин прокомментировал арест министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева по обвинению во взяточничестве, передает ТАСС.

По словам Кудрина, арест главы МЭР — уже отправленного главой государства в отставку в связи с утратой доверия — является драматичным событием для всей страны и особенно для правительства, «потому что это один из основных чиновников, который занимался разработкой правил для бизнеса».

Кудрин отметил что «обвинение во взяточничестве на таком уровне бросает тень на всю систему».

Между тем, по словам экс-главы Минфина, в этом деле до сих пор остаются непроясненными многие вопросы.

Напомним, уголовное дело в отношении Улюкаева было возбуждено прошлой ночью, он был задержан, а впоследствии помещен под домашний арест. Ему вменяют получение взятки на сумму 2 млн долларов.