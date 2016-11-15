СМИ назвали адвоката Улюкаева

Защитой обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева может заняться Александр Вершинин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Адвокат подтвердил, что представители министра обратились к нему с просьбой представлять интересы Улюкаева в Басманном суде, где 15 ноября будет принято решение об избрании меры пресечения задержанному.

Ранее Вершинин был защитником майора милиции Дениса Евсюкова, расстрелявшего людей в одном из супермаркетов столицы, а также является адвокатом бывшего сотрудника СКР Михаила Максименко, проходящего по делу Шакро Молодого.

Следователем по уголовному делу, где Улюкаев проходит обвиняемым в получении в получении взятки в два миллиона долларов, станет Роман Нестеров. Ранее следователь вел дело «Ив Роше», где обвиняемыми проходили Алексей Навальный и его брат Олег.

Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября. Ему предъявлено обвинение в получении взятки с вымогательством и в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие ходатайствовало о заключении министра под домашний арест. Обвиняемый свою вину признать отказался, рассказал один из адвокатов Улюкаева Тимофей Гриднев и подчеркнул, что его подзащитный считает случившееся с ним провокацией и не намерен давать показания пока не будут представлены доказательства, а обвинение не будет конкретизировано, передает РБК.

Временно исполняющим обязанности министра экономического развития РФ заместителя главы ведомства назначен Евгений Елин.