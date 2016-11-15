СМИ публикуют письмо Якубовского, оспаривающее сведения Forbes

«Коммерсантъ» опубликовал открытое письмо Дмитрия Якубовского главному редактору журнала «Forbes».

Поводом для письма стала публикация в ноябрьском выпуске журнала статьи «Банк на стройке», ее онлайн-версия «Бенефициаром сделок с ВТБ оказался соратник Костина», а также врезка к этой статье под названием «Кто заработал на проблемах ВТБ?».

По словам Якубовского в материалах делается несколько утверждений, которые он считает необходимым прокомментировать. В частности, утверждается, что он «…продал проект (Горки-8 - примечание Якубовского) за $100 млн «Системе Галс» Владимира Евтушенкова в 2007 году, затем выкупил его за 1 рубль».

Якубовский комментирует это так: «Проект действительно был мною продан ОАО «Система-Галс» в 2007 году за 100 млн долларов США. При этом на момент продажи компания имела более 37.000 квм построенных на Рублево-Успенском шоссе площадей, более 15 Га земли там же, мощности и сети и прочее. Оценка была подтверждена аудитором ОАО «Система-Галс» - компанией Кушман, Рябокобылко и Партнеры (Cushman & Wakifield/Stiles & Riabokobylko). При этом я НИКОГДА не выкупал обратно проект, в том числе не выкупал его и за 1 рубль».

Следующим тезисом, обратившим на себя внимание автора письма стало то, что «спустя два года компания досталась за долги ВТБ». Якубовский комментирует это следующим образом: «Компания никогда не доставалась за долги кому бы то ни было, в том числе не доставалась за долги и ВТБ. Это основной акционер компании – ОАО «Система-Галс» перешёл под контроль ВТБ по взаимным расчётам между ВТБ и ОАО «АФК Система» в 2008-2009 годах. Именно таким образом компания перешла под контроль ВТБ, а не «досталась за долги»».

Недоумение Якубовского вызвали слова о его близости к главе ВТБ («…очень близок с главой ВТБ» и «...называл себя «лицом Костина»). По словам автора письма, «очень близок я со своей женой. А лицом Костина не называл себя никогда- его лицо- группа ВТБ, а не я».

Свое несогласие Якубовский выразил с мыслью о том, что он «…заработал на проблемах ВТБ». На проблемах, по его словам, зарабатывают недобросовестные сотрудники правоохраны. А бизнесмены, и он в том числе, зарабатывают на бизнесе, а не на проблемах.

Якубовский оспаривает слова о том, что «ВТБ на момент сделки не проводил оценку СЛГ, но согласился взять ее акции». По словам бизнесмена, оценка подтверждена аудитором и ВТБ и Сити Лэнд Груп - компанией Эрнст энд Янг (E&Y) и, исходя из этой стоимости, отражена в балансе ОАО «Банк ВТБ». «Все это было, естественно, до сделки. Кроме того, любой мало-мальски грамотный человек знает, что банк без оценки, даже по внутренним формальным процедурам, никакие акции «взять»- такова лексика статьи- не может», - пишет Якубовский.

Автор письма комментирует также тезис о том, что «…активы компании состояли из 8000 га подмосковной земли балансовой стоимостью 140 млрд рублей». По его словам, летом 2014 года уставный капитал Компании СЛГ увеличился со 126 до 140 млрд рублей за счет вклада ОАО «Галс-Девелопмент» (сумма вклада 14 млрд рублей), ставшего участником на 9,97%. Оценка подтверждена аудитором - компанией ПрайсвотерхаусКуперс (PWC). «На этот момент, - продолжает он, - (как и на момент продажи мною контроля Компании СЛГ структурам группы ВТБ в конце 1 квартала 2015 г.), Компания СЛГ, где группа ВТБ владела 30% уставного капитала, имела:

— земли для строительства в Московской области площадью свыше 8 тыс. Га, только кадастровая (т.е. государственная) стоимость которых превышала 40 млрд рублей в ценах 2013-2014 гг;

— разрешения на строительство жилой застройки с объектами инженерного обеспечения и соцкультбыта площадью 25 млн.кв.м.;

— разрешения на строительство двух терминально-логистических центров (ТЛЦ) в Московской области с объектами инженерного обеспечения со всеми необходимыми техническими условиями с грузооборотом 24 млн. тонн в год;

— отсутствие любой кредиторской задолженности;

Это и послужило причиной выкупа у меня контроля указанного актива группой ВТБ, которая с апреля 2015 года ввела в Компанию СЛГ полностью свой менеджмент (что абсолютно объяснимо и правильно), и управляет активом самостоятельно».

Еще один тезис, вызвавший желание уточнить публикацию издания: «…через год их стоимость обесценилась до 40 млрд, а ВТБ оценил 10% СЛГ в 2,8 млрд рублей».

Якубовский пишет: «Причина переоценки и сам факт переоценки мне не известны, но если переоценка была, то это никоим образом не имеет отношения ко мне или к приобретённым группой ВТБ у меня активам, качество и рыночную стоимость которых подтвердили две из первых четырёх мировых компаний аудиторов и оценщиков (big four). Могу лишь предположить, что переоценка могла быть обусловлена не принятием решения владельцами СЛГ о физическом начале непосредственно строительных работ (это «отодвигает» денежный поток и, естественно, снижает рыночную стоимость проекта), возможным падением рынка за последние 1,5 года, или то и другое вместе».

Последним опровергаемым тезисом является сообщение о том, что Якубовский являлся заемщиком в ОАО «Галс-Девелопмент», что якобы усматривается из опубликованной «схемы».

По словам Якубовского, он никогда не являлся заёмщиком в ОАО «Галс-Девелопмент», равно как и в ОАО «Система-Галс».

В связи с этим «для полноты картины» он также отмечает, что при проверке во второй половине 2015 года Счётной Палатой РФ непрофильных активов ОАО «Банк ВТБ», было установлено, что проект СЛГ является наиболее эффективным с экономической точки зрения, а по проекту Горки-8 – все обязательства заемщика перед банком полностью исполнены.

По словам Якубовского, «исходя из общей эффективности (все затраты (включая начисленные кредитной организацией проценты) делим на все дивиденды), получается:

— 1 кв. м построенной и сданной в эксплуатацию площади в посёлке Горки-8 в 2008-2014 годах на 14 км Рублево-Успенского шоссе (включая землю, все сети, мощности, дороги, гидротехнические и берегоукрепительные сооружения (только плотин 12 объектов), дноуглубительные работы, землеустроительную, проектную и иную разрешительную документацию, и т.п.) обошёлся существенно менее 2.000 долларов США/кв.м;

— 1 кв. м площадей на стадии разрешения на строительство в проекте СЛГ -менее 1.400 рублей/кв.м, что существенно ниже установленной государством стоимости 1 кв.м социального жилья в Московской области на этой стадии жилищного строительства (это без учета эффективности ТЛЦ)».

Завершается письмо просьбой опубликовать в следующем номере журнала его ответ на указанные материалы, поскольку указанные утверждения, по мнению Якубовского, не соответствуют действительности, «чтобы читатели могли иметь документально подтверждённую информацию об описываемых в журнале событиях». В постскриптуме к публикации Якубовский пишет, что его «неоднократные и устные, и письменные просьбы к журналу Forbes» опубликовать его ответ на публикацию журнала о нем «были проигнорированы журналом без указания причин, что и послужило поводом для ответа журналу Forbes через другое средство массовой информации - газету Коммерсант».