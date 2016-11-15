Медведев назвал задержание Улюкаева тяжелым событием для власти

Глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал задержание главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и предъявление ему обвинения в получении особо крупной взятки, сообщает ТАСС.

В ходе заседания думской фракции партии «Единая Россия» Медведев отметил: «О чем хочу сказать в связи с задержанием министра Улюкаева. Конечно, это тяжелое событие и для власти, и для правительства. Случившееся за гранью моего понимания».

При этом премьер-министр подчеркнул, что никакого иммунитета в случае совершения коррупционных преступлений нет ни у министров, ни у депутатов, ни у глав регионов.

Напомним, Басманный суд Москвы постановил отправить Алексея Улюкаева под домашний арест.