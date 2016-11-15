15 ноября 2016, 19:35
Медведев назвал задержание Улюкаева тяжелым событием для власти
Глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал задержание главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и предъявление ему обвинения в получении особо крупной взятки, сообщает ТАСС.
В ходе заседания думской фракции партии «Единая Россия» Медведев отметил: «О чем хочу сказать в связи с задержанием министра Улюкаева. Конечно, это тяжелое событие и для власти, и для правительства. Случившееся за гранью моего понимания».
При этом премьер-министр подчеркнул, что никакого иммунитета в случае совершения коррупционных преступлений нет ни у министров, ни у депутатов, ни у глав регионов.
Напомним, Басманный суд Москвы постановил отправить Алексея Улюкаева под домашний арест.
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