Медведев призвал продолжить борьбу с коррупцией в России

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал борьбу с коррупцией в РФ необходимой, поскольку она, «к сожалению, затрагивает всю систему государственной власти в нашей стране», передает ТАСС.

Премьер-министр напомнил, что работа в этом направлении была интенсифицирована, и он лично с 2009 года принимал определенные решения, а в 2012-2013 годах отечественные парламентарии приняли целую серию антикоррупционных законов, которые «очень важны».

«Эта работа должна быть обязательно продолжена», — резюмировал Дмитрий Медведев.

Напомним, ранее глава кабмина, комментируя задержание главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева — теперь уже бывшего — по подозрению во взятке на 2 млн долларов, назвал это событие тяжелым.

Следственный комитет утверждает, что в его распоряжении имеются доказательства причастности Улюкаева к получению взятки, включая следы специального «меточного» вещества на пальцах его рук. По последним данным, министра посадили под домашний арест, хотя сам он просил меру пресечения в виде подписки о невыезде.