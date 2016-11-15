Меркель заявила о своей готовности вновь возглавить Германию

Глава комитета бундестага по делам внешней политики Норберт Реттген сообщил о намерении канцлера ФРГ Ангелы Меркель баллотироваться на четвертый срок на посту канцлера Германии, передает CNN.

По словам Реттгена, Меркель «готова внести свой вклад в укрепление международного либерального порядка».

Напомним, ранее, говоря о предстоящих выборах главы государства, Меркель назвала идеальным претендентом на пост главы ФРГ действующего министра иностранных дел страны Франка Вальтера Штайнмайера.