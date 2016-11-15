15 ноября 2016, 22:51
Меркель заявила о своей готовности вновь возглавить Германию
Глава комитета бундестага по делам внешней политики Норберт Реттген сообщил о намерении канцлера ФРГ Ангелы Меркель баллотироваться на четвертый срок на посту канцлера Германии, передает CNN.
По словам Реттгена, Меркель «готова внести свой вклад в укрепление международного либерального порядка».
Напомним, ранее, говоря о предстоящих выборах главы государства, Меркель назвала идеальным претендентом на пост главы ФРГ действующего министра иностранных дел страны Франка Вальтера Штайнмайера.
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