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15 ноября 2016, 12:22
Крым МИД России санкции Сергей Рябков США

МИД РФ назвал расширение санкций США проявлением провала политики Обамы

МИД России
МИД России

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что расширение антироссийских санкций Соединенными Штатами свидетельствует о попытках уходящей власти зацепиться за «собственные фантомы». Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Очередное расширение американских санкционных списков — это проявление абсолютно провалившейся, обанкротившейся политики уходящей администрации США в российском направлении», — пояснил Рябков.

Он подчеркнул, что США не понимает обстоятельств воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

«Мы сожалеем, что администрация, существование которой прекратится через 60 дней, продолжает цепляться за собственные фантомы и демонстрирует не то что отсутствие логики, но и малейшего желания хоть как-то поправить серьезно пошатнувшиеся, по сути дела, разрушенные самим Вашингтоном отношения с Россией», — добавил замглавы МИД.

Напомним, что США ввели санкции против шестерых депутатов Госдумы РФ от Крыма.

В состав РФ Крым вошел в марте 2014 года по итогам референдума.

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