МИД РФ назвал расширение санкций США проявлением провала политики Обамы

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что расширение антироссийских санкций Соединенными Штатами свидетельствует о попытках уходящей власти зацепиться за «собственные фантомы». Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Очередное расширение американских санкционных списков — это проявление абсолютно провалившейся, обанкротившейся политики уходящей администрации США в российском направлении», — пояснил Рябков.

Он подчеркнул, что США не понимает обстоятельств воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

«Мы сожалеем, что администрация, существование которой прекратится через 60 дней, продолжает цепляться за собственные фантомы и демонстрирует не то что отсутствие логики, но и малейшего желания хоть как-то поправить серьезно пошатнувшиеся, по сути дела, разрушенные самим Вашингтоном отношения с Россией», — добавил замглавы МИД.

Напомним, что США ввели санкции против шестерых депутатов Госдумы РФ от Крыма.

В состав РФ Крым вошел в марте 2014 года по итогам референдума.