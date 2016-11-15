РКК «Энергия» назвала дату высадки первого россиянина на Луну

Генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев заявил, что первый россиянин сможет высадиться на Луну в 2031 году, сообщает ТАСС.

Солнцев заявил: «В 2030-х годах мы ставим себе задачу пилотируемого полета на Луну, в 2031 году — высадки на Луну».

Глава «Энергии» отметил, что программа полетов к Луне начнется после 2025 года. Беспилотный облет Луны запланирован на 2026 год, запуск беспилотного посадочного модуля на орбиту естественного спутника Земли намечен на 2027 год.