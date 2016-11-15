Топилин пообещал медленное повышение МРОТ в 2017 году

Власти не планируют резкого повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2017 году. Об этом в интервью «Национальной службе новостей» (НСН) сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Министр рассчитывает, что МРОТ увеличится только на четыре процента. «Мы исходим из того, что общий уровень бюджетной обеспеченности и поддержки из федерального бюджета регионам уже позволят себе более плавно вести», — добавил министр.

20 октября правительство РФ утвердило решение об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 июля 2017 года на 4% до 7,8 тысячи рублей.

Ранее вице-премьер правительства России Ольга Голодец сообщала, что МРОТ в России будет увеличен с 1 января 2017 года с 7,5 тысячи рублей до 8,8 тысячи рублей. Предыдущее повышение МРОТ на 4% с 6204 рублей до 7500 рублей Госдума одобрила 17 мая 2016 года. Решение вступило в силу 1 июля.