МУС нашел признаки военных преступлений США в Афганистане

У Международного уголовного суда (МУС) имеются основания полагать, что вооруженные силы и спецслужбы США совершали военные преступления в Афганистане. Об этом говорится в ежегодном докладе суда, опубликованном на его сайте.

В документе, в частности, сообщается о фактах пыток в ходе допросов, жестокого обращения с пленными, надругательств над человеческим достоинством и изнасилований. По имеющимся данным, представители вооруженных сил США ненадлежащим образом обошлись как минимум с 61 заключенным на территории Афганистана в период с 1 мая 2003 по 31 декабря 2014 года. Сотрудники ЦРУ, по данным суда, возможно, в период 2003–2004 годов ненадлежащим образом обошлись с 27 заключенными на территории Афганистана и других государств — участников МУСа.

В документе говорится и о возможных военных преступлениях движения «Талибан» (запрещено в России) и связанных с ним группировок, а также правительственных сил.

В начале ноября прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда заявил, что в ближайшие несколько недель он намерен инициировать расследование возможных преступлений против человечности и военных преступлений американских солдат в Афганистане. Ранее сообщалось, что московское отделение Красного Креста создает международную комиссию по расследованию фактов нарушения международного гуманитарного права воздушными силами НАТО и США.