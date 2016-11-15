Минобороны опровергло утверждения об ударах российских самолетов по Алеппо

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опровергает информацию о нанесении российскими ВКС ударов по Алеппо. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны, поступившем в распоряжение «Полит.ру».

«Сообщения катарского телеканала Al Jazeera, расположенной в Великобритании Сирийской обсерватории прав человека и других подобных ресурсов о якобы бомбардировке самолетами ВКС России "третьего за сутки госпиталя" в Алеппо являются обыкновенной ложью», — заявил Конашенков.

Он заверил, что среди целей крылатых ракет не было ни одной на территории Алеппо. Конашенков подчеркнул, что самолеты ВКС РФ, а также сирийские ВВС 28 суток не наносят никакие удары по Алеппо.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что авианосец «Адмирал Кузнецов» начал принимать участие в боевых действиях в Сирии.