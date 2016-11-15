Улюкаев отказался признать вину в получении взятки

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, не признает вину во вменяемом ему преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что следствие ходатайствовало о заключении министра под домашний арест. Источник РИА Новости объяснил, почему Улюкаеву выбрана именно такая мера пресечения. По его словам это связано с тем, что он имеет доступ к гостайне. ​

«Такая мера пресечения выбрана, поскольку Улюкаев, как один из министров, имеет доступ к различным гостайнам высшего уровня. Поэтому в обычное СИЗО, и тем более в общую камеру, его помещать нельзя. В таких случаях на усмотрение следствия и судьи допускается или помещение в специальную изолированную камеру, либо разрешается домашний арест», — цитирует агентство слова источника.

Отмечается, что окончательное решение о мере пресечения министру будет принято в ходе заседания Басманного суда Москвы.

15 ноября Следственный комитет России заявил о задержании Улюкаева. Глава Минэкономразвития проходит пока единственным подозреваемым по делу о взятке в два миллиона долларов. Министру предъявлено обвинение по соответствующей статье.