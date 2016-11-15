Обама стал самым высокооплачиваемым президентом в мире

44-й президент США Барак Обама стал самым высокооплачиваемым главой государства среди лидеров стран мира. Соответствующий рейтинг зарплат президентов на своем сайте опубликовало французское деловое издание Les Echoes.

По подсчетам авторов рейтинга, зарплата Барака Обамы на должности президента США составляет 400 тысяч долларов в год. Вторую строчку рейтинга занимает премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ежегодно получает 260 тысяч долларов. Замыкает тройку лидеров канцлер Германии Ангела Меркель с годовым доходом в 234 тысяч долларов.

Президент России Владимир Путин занял в рейтинге девятое место. Его зарплата, по подсчетам журналистов издания, составляет 136 тысяч долларов в год. Также в десятку вошли глава ЮАР Джейкоб Зума (223 тысяч), премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (215 тысяч), премьер-министр Японии Синдзо Абэ (203 тысяч), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (197 тысяч), президент Франции Франсуа Олланд (194 тысяч). Последнюю строчку рейтинга занимает премьер Италии Маттео Ренци, чья годовая зарплата 125 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что американский миллиардер Дональд Трамп, избранный 45-м президентом США от Республиканской партии, пообещал отказаться от президентской зарплаты в 400 000 долларов в год после вступления в должность 20 января 2017 года. «Я думаю, что по закону я должен получать $1, так что буду получать $1», — заявил Трамп в эфире телеканала CBS. При этом он признался, что не знает, сколько вообще получает хозяин Белого дома.