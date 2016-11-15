ОПЕК дошла до финальной стадии переговоров о заморозке нефтедобычи

Осведомленный источник в делегации одного из государств Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщил о вступлении переговоров по сокращению нефтедобычи в финальную стадию, передает Bloomberg.

Агентство утверждает, что урегулировать противоречия между членами картеля пытаются Венесуэла, Алжир и Катар, тогда как Ираку, Ирану и Саудовской Аравии до сих пор не удалось добиться распределения квот по объемам сокращения добычи нефти.

Саудиты согласны уменьшить нефтедобычу только при условии, что такой же шаг совершат остальные члены ОПЕК, включая Иран и Ирак, — причем под централизованным контролем картеля, а не правительств отдельных стран.