СМИ назвали Улюкаева единственным фигурантом дела о взятке

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев пока проходит единственным подозреваемым по делу о взятке в два миллиона долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства отметил, что следователями будет проверяться возможная причастность к этому делу и других лиц. В настоящее время Алексей Улюкаев находится на допросе в Следственном комитете РФ (СКР).

В свою очередь, агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в Минэкономразвития сообщает, что в конце прошлой недели Алексей Улюкаев ушел на больничный. Временно исполняющим обязанности главы ведомства стал замминистра Алексей Ведев. При этом приказ о назначении Ведева был подписан еще до задержания Улюкаева. На этой неделе Алексей Улюкаев должен был лететь в Перу, чтобы принять участие в саммите АТЭС.

Алексей Улюкаев был задержан правоохранительными органами в ночь на 15 ноября. СКР возбудил уголовное дело против министра по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством). Ожидается, что вопрос об избрании меры пресечения задержанному министру суд рассмотрит 15 ноября.