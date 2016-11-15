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15 ноября 2016, 22:59
нефть ОПЕК

Нефть поднялась в цене на фоне новостей из ОПЕК

Добыча нефти
Добыча нефти
Фото: adenghad.net

По данным на 22:35 мск цена барреля североморской нефти марки Brent достигла отметки в 47 долларов, то есть стала на 5,8% выше уровня открытия, передает Reuters. Параллельно росла и стоимость техасской WTI, которая за минувший день выросла более чем на 5,5%.

Причиной роста цен на черное золото стали сообщения о том, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) все же смогла достичь договоренности о снижении уровня нефтедобычи.

Непримиримые ранее позиции Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Нигерии и Ливии, судя по всему, удалось согласовать. Эр-Рияд настаивал на том, что согласится на заморозку добычи нефти только при условии аналогичного шага со стороны Ирака и Ирана — причем под контролем ОПЕК, а не правительств конкретных стран.

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