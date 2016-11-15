Зюганов и Жириновский допустили отставку кабмина после ареста Улюкаева

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что после новости об аресте главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева фракция обсудит возможность отставки правительства, сообщает «Коммерсантъ-FM».

В интервью радиостанции Владимир Жириновский заявил, что лучшим способом борьбы с коррупцией является создание многопартийного правительства. Он также считает, что в настоящее время система борьбы с коррупцией работает. По его словам, «вертикаль борьбы с коррупцией выстроена», в связи с чем «все должны бояться».

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов полагает, что после задержания министра экономического развития Алексея Улюкаева может последовать отставка правительства. По его мнению, которое он высказал в интервью РИА Новости, «это уже у последней черты, но это и сигнал того, что будет отставка правительства, что требуется команда сильная».

«Почему коррупция залезла на такие этажи? Почему нет элементарного контроля со стороны народных избранников, депутатов? Нет и контроля трудовых коллективов?» — заявил Зюганов. По словам лидера КПРФ, ситуация «удручающая, омерзительная на своему характеру». Он также подчеркнул, что сама финансово-экономическая политика, проводимая Улюкаевым, преступна и разрушительна по своему содержанию.