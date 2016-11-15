СМИ рассказали о панической реакции ЕС на разговор Путина с Трампом

Сообщение о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа вызвало панику среди лидеров стран Евросоюза, пишет The Daily Express.

Издание называет разговор Путина и Трампа ознаменованием новой эры в российско-американских отношениях, причем избранный президент США дал понять, что лично будет следить за переходом ранее соперничавших сверхдержав к конструктивному сотрудничеству.

Как пишет газета, разговор, видимо, носил теплый и примирительный характер, а это не может не беспокоить ЕС, лидеры которого опасаются, что примирение России и США оттеснит на задний план европейскую политику.

Напомним, в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Дональд Трамп выразил надежду на то, что российско-американские отношения будут долгими и крепкими. При этом речь, уточнили в команде Трампа, шла об отношениях как с самой Россией, так и с ее народом.