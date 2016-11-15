Стоимость парковки в центре Москвы подорожает вдвое

Со второго декабря на 133 улицах в центре Москвы изменится тариф на платную парковку. Он составит от 50 рублей за первые 30 минут и до 200 рублей за час. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.

«Тариф поменяется только на тех улицах, где в течение всего дня отсутствуют свободные парковочные места, а также исходя из загруженности и потребностей местных жителей», — пояснили в пресс-службе.

Ранее заведующий кафедрой организации и безопасности движения Московского автодорожного института (МАДИ) Султан Жанказиев рекомендовал властям города повысить тариф на улицах столицы до 230 рублей, передавало агентство РБК.

Однако заместитель главы департамента транспорта Москвы Сергей Андрейкин отметил, что «в целом 230 рублей в час нам кажется несколько завышенным тарифом, но на отдельных улицах с особенной загрузкой мы можем рассматривать тариф около 200 рублей в час».