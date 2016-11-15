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15 ноября 2016, 19:10
Дональд Трамп отставки-назначения Пентагон США

СМИ назвали главного претендента на должность министра обороны США

Пентагон.
Пентагон.
wikipedia.org

Главным претендентом на пост министра обороны США является сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс, сообщает Politico со ссылкой на близкие к команде избранного президента США Дональда Трампа источники.

По информации издания, у Сешнса имеются определенные разногласия с Трампом, в частности по программе перевооружения армии США: Трамп поддерживает программу, тогда как Сешнс настаивает на сокращении военных расходов.

Несмотря на это, сенатор является наиболее вероятным претендентом на пост главы Пентагона, утверждает Politico.

Сам Сешнс заявил, что будет польщен предложением занять пост в правительстве, однако не стал уточнять, о какой именно должности может идти речь.

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