В Кремле назвали «абсурдом» отставку правительства из-за дела Улюкаева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для отставки правительства в связи с задержанием министра экономического развития Алексея Улюкаева, передает «Интерфакс».

«В данном случае абсурдно говорить о какой-то коллективной ответственности», — цитирует агентство слова официального представителя Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что в деле Улюкаева речь идет об обвинениях, которые «сами по себе не являются основанием для признания того или иного министра или просто физического лица коррупционером или виновным».

Пресс-секретарь президента также ответил на вопрос, почему Владимир Путин, зная о разработке Улюкаева, не отправил его в отставку. «Для увольнения необходимы достаточные основания. Не первичная информация, а информация, которая подтверждена соответствующими аргументами, серьезность которых соответствует серьезности предъявляемых обвинений», — сказал Дмитрий Песков.

Официальный представитель президента выразил уверенность в том, что задержание Улюкаева не повредит инвестиционному климату в России. «Напротив, понимание того, что борьба с коррупцией, невзирая на должности, ведется на регулярной и последовательной основе, — это, наоборот, лишний плюс для инвестиционной привлекательности любой страны», — считает Песков.

Ранее во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что после новости об аресте главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева фракция обсудит возможность отставки правительства. В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказал мысль, что после задержания министра экономического развития Алексея Улюкаева может последовать отставка правительства.