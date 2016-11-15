Песков рассказал о возможной встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что обсуждалась возможность встречи Владимира Путина с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, передает RT.

«Действительно, затрагивалась возможность проведения в перспективе встречи, однако не было какой-либо договоренности о том, что она может состояться еще до инаугурации», — сообщил Песков.

Напомним, что 14 ноября состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого они обсудили отношения между странами. Трамп выразил надежду на крепкие и долговременные отношения с Россией.

Информация о состоявшемся телефонном разговоре вызвала панику среди лидеров стран Евросоюза, утверждают западные СМИ. В ЕС полагают, что разговор носил дружественный характер, и опасаются, что примирение России и США оттеснит на задний план европейскую политику.