Верховный суд частично отменил решение о разделе имущества Потаниных

Судья Верховного суда (ВС) РФ частично удовлетворил кассационную жалобу бывшей супруги главы «Норильского никеля» Владимира Потанина Наталии на вынесенное Мосгорсудом решение о разделе совместно нажитого супругами имущества, сообщает РИА Новости.

Частично отменив постановление о разделе имущества, судья направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Раздел какого именно имущества решено пересмотреть, в ВС не уточнили, отметив, что подробности станут известны лишь после оглашения мотивировочной части.

Владимир и Наталья Потанины развелись в феврале 2014 года, позднее Наталья Потанина, в настоящее время живущая в Лондоне заявила, что собирается отсудить у бывшего супруга половину принадлежащих ему акций в ГМК «Норникель» и «Интерросе».

Летом 2015 года Пресненский суд Москвы вынес решение по разделу имущества экс-супругов по состоянию на 2007 год. В результате Наталья Потанина получила три земельных участка, загородные дома в подмосковных Уборах и Власьево, а также денежную компенсацию в размере половины стоимости квартиры в Скатертном переулке в центре Москвы.

В сентябре того же года Пресненский суд полностью отказал Наталье Потаниной в требованиях поделить принадлежащий бизнесмену пакет акций ОАО «Норильский никель» и Interros International Investments Limited. В январе 2016 года Мосгорсуд признал это судебное решение законным.