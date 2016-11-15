Землетрясение в Новой Зеландии озадачило ученых

Сейсмолог Джеймс Гофф (James Goff) из Университета Нового Южного Уэльса говорит, что произошедшее 14 ноября землетрясение в Новой Зеландии напоминает ученым, насколько сложнее, чем они думали, устроена сейсмическая активность в этом регионе.

Землетрясение случилось вскоре после полуночи по местному времени. Его магнитуда была равна 7,8, а эпицентр, по сообщению Геологической службы США, находился вблизи прибрежного курортного города Каикоура, в 92 км к северо-востоку от Крайстчерча. Очаг землетрясения располагался на глубине около 23 километров. Разрушения в районе Каикоуры оказались значительным, два человека погибли. Оползни перекрыли главную местную дорогу и временно перегородили реку Кларенс. Толчки продолжались в течение всего дня.

Новая Зеландия относится к сейсмоопасным регионам, граница между тихоокеанской и австралийской тектоническими плитами проходит через западное побережье острова Южный, пересекает этот остров и далее идет вдоль восточного побережья острова Северный. Тихоокеанская плита смещается на восток, а австралийская погружается под нее. Ежегодное количество землетрясений в стране составляет до 20 тысяч, но большинство из них небольшие, и лишь около 250 из них могут быть отнесены к числу заметных или сильных. Необычным в нынешнем землетрясении Джеймс Гофф называет то, что разрыв, вызвавший сдвиг грунта, распространился не вдоль границ крупных тектонических плит, как это обычно бывает при сильных землетрясениях.

Его слова подтверждает сейсмолог из Университета Квинсленда Кевин МакКью (Kevin McCue), который указывает, что землетрясение произошло на малоизученной внутриплитовой зоне. Он сопоставляет это землетрясение с теми, что в 2010 и 2011 годах разрушили Крайстчерч. Все это, по словам Кевина МакКью, не только говорит о недостаточно точном представлении о сейсмических процессах в Новой Зеландии, но и вызывает необходимость пересмотреть карты зон сейсмического риска, исходя из которых в стране определяются строительные нормы. Еще на одну странность обратил внимание Джеймс Гофф. Землетрясение вызвало цунами высотой около метра, что необычно для разлома, расположенного под землей.