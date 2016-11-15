Путин поручил быстрее закончить строительство космодрома Восточный

Российский лидер Владимир Путин принял участие в совещании о стратегии развития «Роскосмоса» до 2030 года, в ходе которого поручил активнее вести второй этап строительства космодрома Восточный, передает РИА Новости.

Глава государства попросил доложить ему о том, как ведется работа по строительству Восточного в течение последних шести месяцев и насколько выполняются намеченные графики, после чего призвал активизировать второй этап стройки.

Речь идет об организации работ по возведению стартового стола для тяжелых ракет «Ангара» и объектов предполетной подготовки космонавтов.

«Сегодня определимся и со сроками пилотируемых пусков с космодрома Восточный, в целом поговорим о ходе развития его инфраструктуры», — заявил президент.

Путин отметил необходимость «сохранить и приумножить позиции России в мировой космической индустрии» и «добиться прорывных достижений в изучении космоса, предложить рынку по-настоящему инновационные технологии и востребованные услуги в космической сфере».