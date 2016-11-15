СКР ответил на заявление Тулеева об абсурдности обвинения его заместителей
Официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала, что вызывает недоумение заявление губернатора Кемеровской области Амана Тулеева об «абсурдности обвинений» со стороны следствия в адрес фигурантов дела о вымогательстве. Об этом пишет «Интерфакс».
«Идет кропотливая работа, и мы пока не говорим об окончательной виновности фигурантов, поэтому вызывают недоумение громкие заявления о якобы абсурдности выдвигаемых обвинений, тем более из уст тех, кто абсолютно не знаком с материалами уголовного дела», — подчеркнула Петренко.
Она пояснила, что «при возбуждении дела нами при полном понимании всей ответственности за выдвигаемые подозрения сделаны заявления о причастности фигурантов к противоправным действиям, которые основаны на собранных законным способом материалах, в том числе и оперативно-розыскных материалах, полученных от органа дознания».
Ранее Тулеев положительно высказался о своих заместителях Александре Данильченко и Алексее Иванове, которых подозревают в вымогательстве. По его словам, вице-губернаторов «грамотно подставили», а предположения об их возможной виновности абсурдны.
Он также считает, что задержание его заместителей является попыткой давления на него самого. Ранее СМИ не исключили, что скандал с вымогательством может привести к отставке самого Тулеева.
Следственный комитет РФ по Кузбассу возбудил уголовное дело 14 ноября. В частности, подозреваемыми в вымогательстве акций у одного из владельцев шахты «Разрез "Инской"» проходят Иванов, Данильченко и начальник департамента административных органов администрации области Елена Троицкая.