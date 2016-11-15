Мемория. Владимир Русанов

15 ноября 1875 года родился Владимир Русанов, исследователь Арктики

Личное дело

Владимир Александрович Русанов (1875 – 1913) родился Орле в купеческой семье. Отец мальчика умер, когда ему было четыре года, и семья обеднела. Единственным источником дохода стала сдача комнат внаем. Владимир Русанов поступил в гимназию, но большого интереса к учебе не проявил и спустя два года был исключен. Потом он с тем же успехом проучился некоторое время в реальном училище. Новый муж матери, Андрей Соколов, служивший преподавателем в Орловской духовной семинарии, поспособствовал, чтобы Владимира приняли туда. Семинарию он все же сумел окончить, хотя и не без труда. Произошло это в 1897 году, и в тот же год Русанов стал вольнослушателем естественного факультета Киевского университета.

Но учиться в Киеве ему довелось недолго. С 1894 года Русанов входил в состав социал-демократического кружка в Орле. В Киеве он был задержан за участие в беспорядках и выслан в административном порядке в Орел. Там он не прекратил агитаторской деятельности и 4 сентября 1897 года был арестован вместе с другими членами подпольной организации «Рабочий Союз». Полиция смогла доказать только членство Русанова в подпольной организации, участие в ведении устной пропаганды и передачу нелегальной литературы. Поэтому в 1899 году Владимир Русанов был выпущен из тюрьмы под гласный надзор полиции. 30 января 1900 года у Русанова был проведен очередной обыск с последующим привлечением к дознанию в связи с революционной агитацией. 30 июня 1900 года он снова подвергся аресту, хотя ничего «явно преступного у него обнаружено не было». В конце 1900 года Владимир Русанов женился на Марии Петровне Булатовой, а

31 мая 1901 года после очередного следствия был выслан в Вологодскую губернию сроком на два года. Родившийся в Вологде сын Русанова вскоре умер.

В городе Усть-Сысольск Русанов стал работать статистиком земской управы. Он совершил ряд экспедиций, исследуя этот край. Порой они оказывались весьма тяжелыми. Русанов вспоминал: «Летом 1902 года, во время статистических работ, мне пришлось пробираться в течение двух недель то в лодке по неведомым речкам, то пешком с компасом в руках через огромные барганиольские болота, тянущиеся между западными истоками Ижмы и Синдерским озером, имея при себе только молодого зырянина-рабочего, со скудным запасом пищи, пополняемым охотой и рыболовством… не останавливаясь ни перед неизбежными затруднениями, ни перед неизвестностью». Благодаря собранным в этих поездках материалам Русанов подготовил несколько докладов о географии рек Вычегды и Ижмы, экономико-статистическое обследование Усть-Сысольского уезда, доклад «Об изыскании нового водного пути между Волжско-Камским и Печорским бассейнами» и очерк хозяйственной деятельности коми-зырян. Этнографическая и социологическая работа Русанова «Зыряне» осталась в рукописи и была напечатана лишь в 1945 году.

После окончания срока ссылки Русанов не мог поступить в российский университет, поэтому осенью 1903 года они с женой отправились во Францию, где стали студентами Парижского университета. Владимир стал изучать геологию, а Мария – медицину. 20 марта 1905 года в семье родился еще один сын. Спустя несколько дней после его рождения Мария умерла от заражения крови. О внуке стала заботиться мать Русанова, приехавшая во Францию.

Владимир продолжил учебу в университете, принимал участие в летних учебных экспедициях в горы южной Франции и Италии, наблюдал извержение Везувия. Завершив курс обучения, он решил в качестве темы диссертации выбрать геологию российской Арктики. Для сбора материалов в 1907 году Русанов отправился в свою первую полярную экспедицию – на острова Новая Земля. Проведя там летний сезон, вернулся в Парижский университет. Приобретенный опыт и знание Новой Земли позволили ему вскоре снова отправиться туда. На этот раз в составе французской экспедиции Шарля Бенара на судне «Жак Картье». Русанов стал геологом этой экспедиции, ему было положено жалование 3000 франков в год. В ходе экспедиции он впервые пересек на собачьих упряжках остров Северный. По окончании экспедиции в «Отчетах, изданных еженедельными собраниями Парижской Академии наук» был опубликован труд Русанова «О силуре Новой Земли», также ученым был написан геологический раздел в книге Бенара о результатах путешествия.

На следующий год Русанова, ставшего признанным специалистом по Новой Земле, пригласили в новую экспедицию уже российские власти. Он совершил плавание к этому архипелагу на пароходе «Королева Ольга Константиновна», высадился там и произвел ряд походов во внутренние области. В ходе этой экспедиции были обнаружены месторождения ряда полезных ископаемых. В 1909, 1910 и 1911 годах Русанов снова совершает экспедиции к Новой Земле, а зимой возвращается в Париж, где обрабатывает полученные результаты и пишет научные статьи.

В 1912 году Владимир Русанов был назначен руководителем экспедиции на судне «Геркулес», которая должна была обследовать архипелаг Шпицберген. Он отправился в плавание 9 июля 1912 года. В планы Русанова входило не только изучение Шпицбергена, но и попытка продвинуться по Северному морскому пути в Тихий океан. Успешно закончив работы на Шпицбергене, Русанов двинулся на восток, обогнув мыс Желания – северную оконечность Новой Земли. После этого никаких известий об экспедиции не поступало.

Чем знаменит

Владимир Русанов

Полярный исследователь, один из пионеров геологического изучения Новой Земли и Шпицбергена. В частности, он первым обнаружил отступание ледников на Новой Земле. Собранные в ходе экспедиций Русанова данные помогли геологам, гляциологам и океанологам второй половины XX века увидеть изменения природной среды Новой Земли в динамике. В 1945 году труды Владимира Русанова были изданы в объемном сборнике «Статьи, лекции, письма. Литературное наследство выдающегося русского полярного исследователя начала XX века».

О чем надо знать

Поисковые экспедиции 1914 – 1915 годов не нашли никаких следов корабля «Геркулес». В 1934 году на небольшом острове у побережья Таймыра был обнаружен столб высотой 2–2,5 метра, обложенный у основания грудой камней высотой около метра. На нем была вырезана надпись «Геркулес 1913». Вблизи были найдены также поломанные старые нарты и цинковая крышка от патронного ящика. Вскоре на другом небольшом безымянном островке примерно в 80 километрах южнее были найдены остатки смерзшейся одежды, поломанный фотоаппарат «Кодак», горный компас с разбитым стеклом, патроны 16 калибра, остатки ружья. Были там и документы, к сожалению, весьма краткие: фотография с подписью «Георгий Николаевич Александров», фрагмент документа, содержащего слова: «Василью Григорьеву Попову в том, что он плавал на вверенном мне пароходе ‘Николай’ Д. И. Масленникова в должности матроса навигации 1911 года с 1 марта по 20 декабря 1911 г», почтовая карточка с адресом «становище Териберка, Александру Петровичу Чукчину», визитная карточка «Зенон Францевич Сватош».

В 2000 году остатки стоянки были обнаружены на самом полуострове Таймыр у горы Минина. Там же были найдены останки человека. Специалист по судебной медицине профессор Виктор Звягин произвел реконструкцию внешнего облика и пришел к выводу, что кости принадлежат капитану «Геркулеса» Александру Кучину. Останки других участников экспедиции пока не найдены.

Предполагается, что «Геркулес» смог обогнуть Новую Землю, а где-то у берега Харитона Лаптева был затерт льдами. Экипаж покинул его и отправился к Таймыру, а затем далее в сторону Енисея.

Прямая речь

«Кто проходил Маточкиным Шаром, тот, вероятно, никогда не позабудет удивительной красоты дикой и величественной панорамы, которая там постепенно развертывается. Сколько прелести и разнообразия в сочетании зеленых морских волн с обнаженными и разноцветными горными складками, со снегом и ледниками! Пользующиеся такой известностью у туристов норвежские фиорды тусклы и бледны по сравнению с удивительным разнообразием и оригинальной яркостью форм, цветов и оттенков этого замечательного и в своем роде единственного пролива».

Владимир Русанов

«Он был первым, кто описал такие особенности оледенения, которые должны отражаться на картах. К сожалению, при издании первых послевоенных карт его наблюдения не были учтены достойным образом, отчего отображение местности во внутренних частях Новой Земли на иных картах было выполнено порой самым фантастическим образом, но сам Русанов в этом не виноват — продолжатели не всегда были на уровне основоположника, хотя располагали более новыми данными. Скорее, это лишь доказывает его способность к решению самых сложных проблем, в которых путались специалисты и позднее, но это была уже их беда… Действительно, старыми маршрутными методами удалось положить на карту не более десятой части территории архипелага, среди которых съемки Русанова заняли достойное место. При этом качество русановских съемок оказалось настолько высоким, что его карты можно использовать для сравнения с современными и тем самым оценивать происходящие изменения природной среды. Вклад Русанова в изучение географии Новой Земли велик уже просто потому, что он единственный в ряду новоземельских первопроходцев, кто охватил своими наблюдениями архипелаг целиком, получив сравнительный материал, который уже на уровне сопоставлений заставлял искать ответы на возникающие вопросы. Он первым оценил роль оледенения в ландшафтах Новой Земли во всем присущим им разнообразии и специфике, правильно осознав главенствующую роль ледников в их соотношении с рельефом. Собственно, это единственный более или менее надежный критерий для арктических архипелагов, непривычный для людей, чей взгляд на природу сформировался на южных территориях с богатой растительной и животной жизнью. Точно так же ему принадлежат первые описания арктических пустынь в районе мыса Желания и подтипа северной тундры (в маршрутах 1911 года) с их относительно богатой растительностью, реагирующей изменением цветовой гаммы на смену сезонов. Наконец, описание морских берегов, представляющих самостоятельный элемент природы с присущими им особенностями. Не случайно его описания потом широко использовались в обобщающих работах П. А. Шумского, Г. В. Горбацкого, Н. И. Евгенова и многих других. Можно еще много приводить примеров, как дела и мысли Владимира Александровича Русанова продолжали жить и продолжают жить сейчас, остаются с нами — значит, его жизнь и работа в Арктике не были напрасными».

Корякин В. С. «Владимир Русанов»

7 фактов о Владимире Русанове

Сохранился список литературы, которую читал Владимир Русанов в заключении: «Основы химии», «Психология» Вундта, «Введение в изучение зоологии и сравнительной анатомии» М. А. Мензбира, сочинения Г. И. Успенского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, И. Н. Потапенко, самоучитель французского языка, а также книга Фритьофа Нансена «Среди льдов и во мраке полярной ночи» о дрейфе на корабле «Фрам».

В экспедиции 1910 года проводником Русанова был ненец Илья Вылка. Русанов отметил его способности к рисованию и взял с собой в Москву, где помог начать учиться живописи. Впоследствии Вылка стал известным ненецким художником.

В последнюю экспедицию вместе с Русановым отправилась его французская невеста Жюльетта Жан-Сессин – геолог и врач.

Двадцать восемь заявочных знаков, поставленных Русановым на Шпицбергене, закрепили за Россией право на разработку угля на этом архипелаге.

Последняя телеграмма на материк была отправлена Русановым 18 августа 1913 года: «Юг Шпицбергена, остров Надежды. Окружены льдами, занимались гидрографией. Штормом отнесены южнее Маточкина Шара. Иду к северо-западной оконечности Новой Земли, оттуда на восток. Если погибнет судно, направлюсь к ближайшим по пути островам: Уединения, Новосибирским, Врангеля. Запасов на год. Все здоровы. Русанов». Судя по ее тексту, в ней пропущено слово «не», и следует читать: «Если не погибнет судно».

Владимир Русанов стал одним из прототипов капитана Татаринова из романа Каверина «Два капитана».

В Архангельске, Печоре и Мурманске в честь Русанова названы улицы, в Москве – проезд, в Северодвинске – переулок.

Материалы о Владимире Русанове

Статья о Владимире Русанове в русской Википедии

Владимир Русанов в проекте «Хронос»

Дом-музей Владимира Русанова в Орле

Биографический очерк