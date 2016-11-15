Минфин США внес в санкционный список шесть крымских политиков

Минфин США расширил санкционный список, добавив в него фамилии шести депутатов Государственной думы РФ от Республики Крым, говорится в сообщении на сайте американского финансового ведомства.

Речь идет о бывшем заместителе председателя правительства Крыма Руслана Бальбеке, депутатах Светлане Савченко, Дмитрии Белике, Павле Шперове, Андрее Козенко и Константине Бахареве.

Напомним, в сентябре нынешнего года украинский президент Петр Порошенко побывал на встрече с послами Евросоюза и стран «большой семерки», где привал их не признавать результаты выборов в Госдуму в Севастополе и Крыму.