Сбербанк решил избавиться от долей в Visa и Mastercard

Заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов сообщил о намерении кредитной организации уже в следующем году избавиться от своих долей в платежных системах Visa и Mastercard, передает RNS.

Предполагается, что соответствующие сделки по продаже будут проведены в конце 2017 года— но они могут и сместиться из-за конъюнктуры рынка.

Напомним, в конце сентября 2016 года Сбербанк объявил о завершении интеграционного процесса с национальной платежной системой «Мир» — и начал обслуживать ее карты.

До этого представители Центробанка РФ предупреждали, что на карты «Мира» придется перейти всем работникам российской бюджетной сферы до 1 января 2018 года для начисления заработной платы.

Российские власти озаботились созданием национальной платежной системы вскоре после того, как в 2014 году Visa и Mastercard учли санкционные ограничения при обслуживании ряда банков в РФ.