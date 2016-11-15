Шойгу подтвердил участие «Адмирала Кузнецова» в боевых действиях в Сирии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что авианосец «Адмирал Кузнецов» начал принимать участие в боевых действиях в Сирии, сообщает РИА Новости.

Шойгу рассказал, что пуски ракет по целям в Сирии совершил также фрегат «Адмирал Григорович». Россия продолжит наносить удары по промышленным и военным объектам боевиков в Сирии, подчеркнул глава Минобороны.

Министр отметил, что террористы дважды применили в Сирии отравляющие вещества, в результате десятки человек попали в больницы.

Накануне стало известно о потере истребителя МиГ-29К, который базировался на «Адмирале Кузнецове». В Минобороны РФ подтвердили, что самолет потерпел крушение при заходе на посадку, при этом подчеркивалось, что «авиационное происшествие» имело место во время тренировочных полетов.