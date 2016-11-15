СКР раскрыл подробности гибели устроивших стрельбу подростков

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко подтвердила информацию о том, что сотрудники правоохранительных органов не причастны к гибели подростков, устроивших стрельбу из окон дома в Псковской области, Об этом пишет «Интерфакс».

«Комплекс первоначальных следственных действий позволяет следствию сделать вывод, что после того как подростки перестали выходить на связь, 15-летний молодой человек выстрелил в свою сверстницу, а затем совершил суицид», — пояснила Петренко.

Она отметила, что в настоящее время следствие изучает записи подростков, оставленные ими в социальных сетях. Также устанавливаются лица, с которыми они общались в момент происшествия.

Петренко добавила, что «изъята интересующая следствие документация в школе».

Напомним, 15-летние подросткки 14 ноября обстреляли автомобиль полицейских в поселке Струги Красные Псковской области. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому с целью проверки информации о нахождении в нем без вести пропавшего подростка.

Полицейские в течение нескольких часов вели переговоры с юношей и девушкой. Было принято решение провести штурм сотрудниками СОБР отдела Росгвардии по Псковской области. Однако во время спецоперации подростки были обнаружены мертвыми. Сотрудники СОБР не открывали огонь по забаррикадировавшимся молодым людям.

Прокуратура Псковской области признала ​действия сотрудников Росгвардии законными.