СКР выдвинул претензии к «ВКонтакте» из-за «группы смерти»

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что руководство социальной сети «Вконтакте» не предприняло необходимых для пресечения деятельности «группы смерти» мер. Речь идет о группе, в результате пропаганды суицида в которой пострадали 20 подростков, передает «Интерфакс».

«Установлено, что деятельность указанной "группы смерти" осуществлялась исключительно в социальной сети "ВКонтакте", руководство, которой, по мнению следствия, не приняло достаточных мер для ее блокирования и пресечения переписки администраторов и участников», — пояснила она.

Ранее сообщалось о задержании администратора одной из «групп смерти» в Московской области. Представитель СКР заверила, что следствие планирует направить ходатайство в суд для его ареста. Впоследствии в СКР сообщили, что задержан Филипп Будейкин, который зарегистрирован под псевдонимом Филипп Лис.

«В мае 2016 года следователями ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу были проверены сообщения ряда СМИ, содержащие сведения о закрытых группах в одной из популярных в России социальных сетей, якобы склоняющих подростков к суицидам. Вскоре по результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту подстрекательства к доведению до самоубийства (ч. 4 ст. 33, ст. 110 УК РФ)», — отметила Петренко.

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина выразила надежду на то, что все причастные к созданию группы в соцсети будут наказаны в соответствии с законом РФ.

«Я надеюсь, что все лица, причастные к организации и администрированию сообществ в социальной сети "ВКонтакте", призывающих подростков совершать самоубийство, будут выявлены, дела будут расследованы, доведены до суда, и виновным вынесут приговор», — сообщает Мизулина на своем сайте.

Она добавила, что «рада тому, что Следственному комитету удалось выявить одного из организаторов сообществ суицидальной направленности. Подтвердились опасения о том, что деятельность по пропаганде суицидов в интернете является организованной».

Мизулина считает, что группы необходимо заблокированы, а руководство «Вконтакте» должно разработать механизмы, исключающие возможность появления подобных сообществ.