Улюкаев попросил избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, попросил суд избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает RNS.

«Я настроен максимально сотрудничать со следствием», — подчеркнул Улюкаев на заседании Басманного суда столицы, который рассматривает ходатайство следствия об избрании министру меры пресечения.

В свою очередь, прокурор поддержал ходатайство о домашнем аресте Улюкаева. Ранее следствие не стало требовать заключения под стражу министра и ходатайствовало о заключении его под домашний арест. Выбор такой меры пресечения связан с тем, что глава ведомства имеет доступ к гостайне. ​

Сам Алексей Улюкаев на заседании в Басманном суде сообщил о наличии у него хронических заболеваний. Чиновник, в частности, указал на атеросклероз и гипертонию.

Главе Минэкономразвития РФ предъявлено обвинение в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере. Улюкаев не признает вину во вменяемых ему преступления.