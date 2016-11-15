В Росгвардии сообщили об отсутствии планов по закупке танков

Росгвардия не будет закупать танки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главнокомандующего войсками ведомства Сергея Ерыгина.

По словам заместителя главкома, возвращение к тяжелым видам вооружения не планируется, поскольку «нет той внутренней обстановки, которая предопределяла бы оснащение войск Национальной гвардии такими образцами».

Сергей Ерыгин также отметил, что артиллерийское вооружение остается в войсках Росгвардии в основном в Северо-Кавказском федеральном округе. По его словам, оно должно быть там «на всякий случай» и «для поддержки действий спецназа в горной местности».

Согласно официальной информации, на вооружении Национальной гвардии есть пистолеты, снайперские винтовки, автоматы, пулеметы, вооружение для борьбы с подводными диверсионными силами и нелетальное оружие, а также самолеты, вертолеты и автомобильная техника, в том числе бронетранспортеры. По информации Сергея Ерыгина, во второй половине 2017 года подразделения Росгвардии получат пять новейших бронетранспортеров БТР-82В.