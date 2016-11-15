ФСБ задержала боевиков ИГ за подготовку терактов в Москве и Ингушетии

Сотрудники ФСБ задержали пять человек, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), которые планировали теракты в Москве и Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«ФСБ России <…> пресечена деятельность группы, созданной для совершения преступлений террористического и экстремистского характера на территории Ингушетии и Москвы, связанной с международной террористической организацией «Исламское государство», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В ходе обысков у подозреваемых был обнаружен арсенал оружия, два взрывных устройства массой 10 кг в тротиловом эквиваленте и комплектующие к снайперской винтовке. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности».

12 ноября ФСБ задержала 10 боевиков, готовивших теракты в Морскве и Санкт-Петербурге. При обысках у них было обнаружено и изъято четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, боеприпасы и средства связи. Позже СМИ рассказали, что члены преступной группы планировали взорвать торговые центры «Галерея» на Лиговском проспекте, а также «Академпарк» на проспекте Науки. Они дали показания о контактах с террористической группировкой «Исламское государство».