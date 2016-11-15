Третья партия матча за шахматную корону завершилась ничьей

Россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен сыграли вничью третью партию матча за звание чемпиона мира по шахматам, сообщает «Чемпионат».

Игра состоялась в Нью-Йорке и длилась 6 часов 40 минут. В третьей партии Карякин играл черными фигурами. Он дважды был на грани проигрыша, однако сумел свести партию к ничье — 0,5:0,5. Отмечается, что шахматный компьютер оценивал шансы Карлсена на победу в этой партии как 80 к 20.

«Конечно, когда в какой-то момент твоя партия висит на волоске, эта ничья может сравниться с победой, — рассказал Карякин журналистам после партии, его слова цитирует ТАСС. — С другой стороны, я понимаю, что такие позиции лучше не получать, потому что Магнус в следующий раз может и не простить. Поэтому в следующий раз буду улучшать свою игру». Шахматист также рассказал, что в какой-то момент ему «казалось, что я уже делаю ничью, но я просчитался».

По итогам трех партий, каждая из которых завершилась вничью, счет в матче за звание чемпиона мира равный — 1,5:1,5. Четвертая партия намечена на вторник, 15 ноября. В ней Карякин сыграет белыми. Шахматисты должны сыграть в общей сложности 12 партий. Если итог окажется ничейным, 30 ноября пройдет тай-брейк, который и решит исход поединка.