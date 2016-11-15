Тимошенко насчитала президенту Украины пять импичментов

Экс-глава украинского правительства Юлия Тимошенко, возглавляющая фракцию «Батькивщина» в Верховной Раде, заявила о необходимости объявить импичмент действующему президенту страны Петру Порошенко, передает РИА Новости.

По ее словам, он уже «заработал на пять импичментов» — и если бы Верховная Рада приняла на себя ответственность за происходящее, то соответствующая процедура уже была бы запущена.

Напомним, накануне Тимошенко взывала к украинскому народу с просьбой поддержать акцию протеста против коррумпированности властей.

Процедура импичмента президента на Украине — ловольно сложная процедура, для осуществления которой необходимо сначала принять соответствующий закон. Конституция страны гласит, что глава государства может быть подвергнут импичменту за совершение госизмены или другое преступление.