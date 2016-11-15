МУС приравнял присоединение Крыма к России к военному конфликту

Международный уголовный суд в Гааге приравнял присоединение Крыма к России к военному конфликту между Россией и Украиной. Отчет предварительного расследования прокурора МУС Фату Бенсуда опубликован на сайте суда.

В отчете говорится, что правительство Украины подало две декларации о признании юрисдикции МУС в отношении предполагаемых преступлений, совершенных на территории Украины в период с 21 ноября 2013 г. по 22 февраля 2014 г.

Автор отчета отмечает, что оценка юрисдикции Суда включает анализ того, совершены ли предполагаемые преступления в рамках международного или немеждународного вооруженного конфликта. Хотя «принятие на себя управления Крымом Российской Федерацией в целом произошло без огневого боя», МУС считает, что «ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией».

«Для целей Римского статута вооруженный конфликт может быть международным по своей сути, если одно или более государств частично или полностью оккупируют территорию другого государства вне зависимости от того, сопровождается ли оккупация вооруженным сопротивлением», – говорится в отчете.

В числе предполагаемых преступлений, которые должен рассматривать МУС в связи с присоединением Крыма к России, в отчете названы притеснение крымских татар, убийства и похищения, жестокое обращение, аресты и нарушение права на справедливое судебное разбирательство, принудительная военная служба.

Канцелярия Прокурора продолжает проведение тщательного фактического и правового анализа сведений, полученных в отношении конфликта, с целью установления, имеется ли достаточное основание полагать, что предполагаемые преступления подпадают под юрисдикцию МУС, подчеркивается в отчете.